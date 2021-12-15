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На рейки харківського метро потрапило кошеня, яке бігало між рухомих поїздів (фото, відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Кошеня, якого врятували у харківському метро Новина оновлена 15 грудня 2021, 10:29
Кошеня, якого врятували у харківському метро

Операція з порятунку тварини у Харкові пройшла успішно

На станції метро "Армійська" у Харкові маленьке кошеня потрапило на рейки, а самостійно вибратися звідти не змогло.

Як повідомила пресслужба комунального підприємства "Харківський метрополітен", інцидент стався увечері 14 грудня.

М’явкання кішки прямо на рейках, де рухаються потяги з інтервалом у 3-5 хвилин, почули пасажири та працівники станції, тому на місце одразу викликали представників охоронного відділу метрополітену та волонтерів із харківської служби порятунку тварин.

Порятунок пушистика у Харкові
Порятунок пушистика у Харкові

Для того, щоб витягти кошеня, якому загрожувала серйозна небезпека, було застосовано спеціальний великий сачок. Його приєднали до довгої швабри і, насипавши туди корм, спустили на колію.

Коли тварина почула запах смачної їжі та підійшла, щоб поласувати, сітку з малюком усередині різко підсікли та дістали на поверхню.

Кошеня назвали Тіною. Як воно пробралася до метрополітену — невідомо. Проте, волонтери шукають йому будинок.

А ми нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про ще один порятунок котика в Дніпрі, де пухнастий випадково потрапив у вентиляційну шахту, а вилізти звідти не зміг.

Теги:
#Харків #Кіт #Метро #Порятунок #Рейки #Тварина #Залізниця
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