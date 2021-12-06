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Порятунок рядового Пухнастика: у Дніпрі кота витягли з вентиляційної шахти (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Хвостатий від перебування у шахті не постраждав
Хвостатий від перебування у шахті не постраждав

Самостійно із допомогою простирадла кіт вилазити не хотів

Ранок неділі, 5 грудня, у дніпровських рятувальників почався із доволі милого виклику — їхня допомога була потрібна... плямистому коту, який не міг вибратися на волю самостійно.

Подробиці повідомили на офіційному сайті ДСНС України у Дніпропетровській області.

Інцидент стався у Шевченківському районі Дніпра. Жителі однієї із 16-поверхівок у ЖМ "Тополя-3", знявши ґрати, намагалися самостійно витягнути тварину, яка впала у вентиляційну шахту.

Та сама шахта
Та сама шахта

Однак кіт, ймовірно, будучи наляканим, не хотів дертися догори по спущеному йому простирадлу. Глибина шахти не дозволяла людині особисто спуститися вниз, щоб урятувати тварину.

Кіт не розумів, навіщо до нього спускають тканину
Кіт не розумів, навіщо до нього спускають тканину

Проте перебування пухнастого улюбленця у такому небезпечному місці стурбувало багатьох місцевих жителів, тому вони звернулися по допомогу до фахівців.

Весь процес "евакуації" не зайняв багато часу. Проте навіть для такої "дрібної" операції довелося задіяти одразу чотирьох рятувальників та спеціальний технічний прилад.

Рятувальники впоралися за лічені хвилини
Рятувальники впоралися за лічені хвилини

Кота підняли "на поверхню" і передали небайдужим людям. Вони пообіцяли, що повернуть вихованця господареві. Залишається сподіваються, що пустуну-коту не сподобалося знаходження в шахті і він більше в ній не з’явиться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, через що у гучний скандал потрапив популярний український кіт-блогер Степан, який є улюбленцем мільйонів людей у всьому світі.

Теги:
#Дніпро #Рятувальники #Кіт #ГСЧС
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