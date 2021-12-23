Укр

Под Харьковом в лобовой аварии погиб сотрудник таможни, много пострадавших (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Возле Харькова произошло смертельное ДТП Новость обновлена 23 декабря 2021, 11:21
Возле Харькова произошло смертельное ДТП

В результате происшествия погиб работник таможни

На трассе в Харьковской области произошла смертельная авария при участии двух транспортных средств. В результате ДТП погиб человек, еще четверо травмированы.

Как сообщает местный Telegram-канал "Труха Харьков", в результате автотрощи, которая произошла 23 декабря около 8 часов утра неподалеку от Старого Салтова, трагически погиб работник таможенной службы.

Предварительно известно, что в результате происшествия, кроме погибшего, травмы разной степени тяжести получили еще четыре человека. Все госпитализированы в медицинское учреждение.

На видеокадрах, которые обнародовали в сети, можно увидеть два разбитых автомобиля, что не разминулись на трассе. Один из них отбросило на обочину, другой автомобиль остался на дороге. Обе легковушки сильно разбиты.

Детали и обстоятельства происшествия пока что выясняют правоохранительные органы.

Видео аварии на трассе в Харьковской области

Ранее "Телеграф" сообщал, как в подобном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Хмельницкой области при участии трех транспортных средств, погибли два человека. Виновнику аварии может грозить наказание в виде срока лишения свободы до 10 лет.

Теги:
#ДТП #Харьковская область #Авария #Смерть #Старый Салтов
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