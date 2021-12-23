Під Харковом у лобовій аварії загинув співробітник митниці, багато постраждалих (відео)

В результаті автопригоди загинув працівник митниці

На трасі в Харківській області сталася смертельна аварія за участі двох транспортних засобів. В результаті ДТП загинула людина, ще четверо травмовані.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал "Труха Харьков", в результаті автотрощі, яка трапилася 23 грудня близько 8-ї години ранку неподалік Старого Салтіва, трагічно загинув працівник митної служби.

Попередньо відомо, що в результаті ДТП, окрім загиблого, травми різного ступеню тяжкості отримали ще четверо людей. Усі госпіталізовані до медичного закладу.

На відеокадрах, які оприлюднили у мережі, можна побачити два розбиті автомобілі, які не розминулися на трасі. Один з них відкинуло на узбіччя, інший автомобіль залишився на дорозі. Обидва авто сильно розбиті.

Деталі та обставини автопригоди зараз з'ясовують правоохоронні органи.

Відео аварії на трасі в Харківській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у подібній дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася на Хмельниччині за участі трьох транспортних засобів, загинули двоє людей. Винуватцю аварії може загрожувати покарання у вигляді строку позбавлення волі до 10 років.