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Під Харковом у лобовій аварії загинув співробітник митниці, багато постраждалих (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Біля Харкова сталася смертельна ДТП Новина оновлена 23 грудня 2021, 11:21
Біля Харкова сталася смертельна ДТП

В результаті автопригоди загинув працівник митниці

На трасі в Харківській області сталася смертельна аварія за участі двох транспортних засобів. В результаті ДТП загинула людина, ще четверо травмовані.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал "Труха Харьков", в результаті автотрощі, яка трапилася 23 грудня близько 8-ї години ранку неподалік Старого Салтіва, трагічно загинув працівник митної служби.

Попередньо відомо, що в результаті ДТП, окрім загиблого, травми різного ступеню тяжкості отримали ще четверо людей. Усі госпіталізовані до медичного закладу.

На відеокадрах, які оприлюднили у мережі, можна побачити два розбиті автомобілі, які не розминулися на трасі. Один з них відкинуло на узбіччя, інший автомобіль залишився на дорозі. Обидва авто сильно розбиті.

Деталі та обставини автопригоди зараз з'ясовують правоохоронні органи.

Відео аварії на трасі в Харківській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у подібній дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася на Хмельниччині за участі трьох транспортних засобів, загинули двоє людей. Винуватцю аварії може загрожувати покарання у вигляді строку позбавлення волі до 10 років.

Теги:
#ДТП #Харківська область #Аварія #Смерть #Старий Салтів
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