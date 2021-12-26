Под Харьковом школьница играла котом в футбол: в сети призывают полицию ее наказать

Девочка уже состояла на учете в полиции

В Харьковской области школьница отличилась жестоким обращением с животным, а ее подружка в этом время снимала все происходящее на видео. Несовершеннолетняя девочка ногой отбросила кота в бетонную стену, а затем таскала за шкуру.

Видео издевательств над животным появилось в Telegram-канале "Труха".

Сообщается, что на видео "играет в футбол котом" 9-классница Анастасия Рудная. Живет девочка в поселке Печенеги, что под Харьковом. В сети говорят, что девочка ранее состояла на учете в полиции.

Под Харьковом несовершеннолетняя играла в футбол котом, видео

Не исключено, что кот на видео принадлежал самой 9-класснице. Во всяком случае, на странице девушки в Instagram есть фото животного, под которым пользователи сети уже оставили свои пожелания для жестокой владелицы. Добавим, что в описании профиля девочка написала: "Разве любящий причинит боль любимому человеку".

Скриншот со страницы Анастасии Рудной в Instagram

В сети поступок несовершеннолетней живодерки не оставили без внимания. Неравнодушные граждане писали, что за такое поведение с животными существует криминальная статья и девушку необходимо изолировать от общества. Стоит отметить, что видео, на котором девочка жестоко обращается с животным, собрало больше 2 тысяч комментариев в Telegram и большинство пользователей были крайне негативно настроены.

Стоит отметить, что законом Украины запрещено бить и калечить животных. За это предусмотрена уголовная ответственность по статье 299 ККУ. Девушке грозит ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет или лишение свободы на срок от 2 до 3 лет с конфискацией животного.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кривом Роге подобный случай издевательств над животным не оставили без внимания. Девушку 18 лет, которая насильно поила кота пивом, оштрафовали на несколько тысяч гривен.