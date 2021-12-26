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Під Харковом школярка грала котом у футбол: у мережі закликають поліцію її покарати

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Анастасія Рудна з Печенігів била кота ногами Новина оновлена 26 грудня 2021, 08:39
Анастасія Рудна з Печенігів била кота ногами

Дівчинка вже перебувала на обліку в поліції

На Харківщині школярка відзначилася жорстоким поводженням з твариною, а її подружка у цей час знімала все, що відбувається на відео. Неповнолітня дівчинка ногою відкинула кота у бетонну стіну, а потім тягала за шкуру.

Відео знущань над твариною з’явилося у Telegram-каналі "Труха".

Повідомляється, що на відео "грає у футбол котом" 9-класниця Анастасія Рудна. Живе дівчинка у селищі Печеніги, що під Харковом. У мережі кажуть, що вона раніше була на обліку в поліції.

Під Харковом неповнолітня грала у футбол котом, відео

Не виключено, що кіт на відео належав 9-класниці. У всякому разі, на сторінці дівчини в Instagram є фото тварини, під яким користувачі мережі вже залишили свої побажання для жорстокої власниці. Додамо, що в описі профілю дівчинка написала: "Хіба той, хто любить, завдасть біль коханій людині".

Скріншот зі сторінки Анастасії Рудної у Instagram
Скріншот зі сторінки Анастасії Рудної у Instagram

У мережі вчинок неповнолітньої живодерки не залишили поза увагою. Небайдужі громадяни писали, що за таку поведінку з тваринами існує кримінальна стаття, і дівчину необхідно ізолювати від суспільства. Варто зазначити, що відео, на якому дівчинка жорстоко поводиться з твариною, зібрало понад 2 тисячі коментарів у Telegram і більшість користувачів були вкрай негативно налаштовані.

Варто зазначити, що законом України заборонено бити та калічити тварин. За це передбачено кримінальну відповідальність за статтею 299 ККУ. Дівчині загрожує обмеження волі терміном від 1 до 3 років або позбавлення волі терміном від 2 до 3 років із конфіскацією тварини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Кривому Розі подібний випадок знущань над твариною не залишили поза увагою. Дівчину 18 років, яка насильно напувала кота пивом, оштрафували на кілька тисяч гривень.

Теги:
#Харківська область #Відео #Школярка #Знущання над тваринами
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