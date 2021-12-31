"К забору его привязать": в Харькове водитель совершил два ДТП и пытался уйти (видео)

Участник второй аварии вообще не двигался — он ожидал на перекрестке зеленого сигнала светофора.

Ударил два автомобиля и затормозил в забор. В Харькове на Павловом поле водитель Volkswagen, вероятно, находясь в состоянии опьянения, стал причиной двух аварий, а в конце пытался уйти от патрульных.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Труха. Харьков".

По их информации водитель сначала зацепил Toyota в районе улицы 23 августа. Затем, пытаясь скрыться, врезался в Kia Magentis на пересечении улиц Новгородская и Клочковская.

Момент второго ДТП попал на видео.

Водитель посла аварии вел себя странно — пытался пешком уйти с места столкновения с забором, напрямую через проезжую часть. Патрульный несколько раз останавливал мужчину, чтобы он не попал под колеса.

Водитель Фольксвагена

Участник одного из столкновений сообщил, что мужчина был "невменяемый".

Пользователей также удивило, что водителя, устроившего ДТП, уговаривали остаться и относились к нему "как к ребенку", они сочли, что отношение должно было быть более жестким.

Ранее "Телеграф" уже писал про предновогоднее ДТП в Одессе, когда, вероятно, пьяный водитель врезался в полную людей маршрутку, которая стояла на остановке.