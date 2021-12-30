"Люди разлетелись по салону": в Одессе в маршрутку врезался микроавтобус (видео)

Внутри маршрутки были люди, часть — обратилась за медпомощью.

В Одессе водитель микроавтобуса, вероятно в состоянии алкогольного опьянения, протаранил маршрутку на поселке Котовского. Авария случилась ранним утром.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Инцидент произошел в районе ТЦ "Амазонка" на остановке общественного транспорта.

Место ДТП на карте

Автор видео — местный блогер Павел Колючий, который ехал в этой маршрутке. Обратите внимание — на видео ненормативная лексика.

Как стало известно "Телеграфу", водитель микроавтобуса врезался в маршрутку, когда та стояла на остановке. Он вез стеклопакеты. Лихач хотел уйти с места аварии, но его остановил водитель маршрутки.

Предварительно, серьезных травм у пострадавших нет, но, как отмечает блогер в Инстаграм, "люди разлетелись по салону". У него травмирована ключица, еще у одной пассажирки пошла кровь из носа. Сам он обратился в больницу из-за травм.

В сети водителя врезавшегося в маршрутку осудили и назвали "смурфиком". Предположили, что он отмечал приближение Нового года. Упомянули также, что этот участок дороги — проблемный.

Ранее "Телеграф" писал про ДТП в Харьковской области, которое унесло жизнь шестимесячного младенца. Маленькая девочка не была пристегнута, а ее мать находилась за рулем авто.