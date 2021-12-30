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"Люди розлетілися салоном": в Одесі в маршрутку врізався мікроавтобус (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Під час аварії маршрутка була на зупинці
Під час аварії маршрутка була на зупинці

Усередині маршрутки були люди, частина звернулася за медичною допомогою.

В Одесі водій мікроавтобуса, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння, протаранив маршрутку на селищі Котовського. Аварія трапилася вранці.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Інцидент стався у районі ТЦ "Амазонка" на зупинці громадського транспорту.

Місце ДТП на карті
Місце ДТП на карті

Автор відео – місцевий блогер Павло Колючий, який їхав цією маршруткою. Зверніть увагу – на відео ненормативна лексика.

Як стало відомо "Телеграфу", водій мікроавтобуса врізався у маршрутку, коли та стояла на зупинці. Він віз склопакети. Лихач хотів піти з місця аварії, та його зупинив водій маршрутки.

Попередньо серйозних травм у постраждалих немає, але, як зазначає блогер в Інстаграм, "люди розлетілися по салону". У нього травмовано ключицю, ще в однієї пасажирки пішла кров із носа. Сам він звернувся до лікарні через травми.

У мережі водія, який врізався в маршрутку, засудили і назвали "смурфіком". Висловили припущення, що він відзначав наближення Нового року. Згадали також, що ця ділянка дороги є проблемною.

Раніше "Телеграф" писав про ДТП у Харківській області, яке забрало життя шестимісячного немовляти. Маленька дівчинка не була пристебнута, а її мати була за кермом авто.

Теги:
#Одеса #ДТП #Маршрутка
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