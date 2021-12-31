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"До паркану його прив’язати": у Харкові водій скоїв дві ДТП і намагався піти (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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За кілька секунд до зіткнення Новина оновлена 31 грудня 2021, 08:32
За кілька секунд до зіткнення

Учасник другої аварії взагалі не рухався — він чекав на перехресті зеленого сигналу світлофора.

Вдарив два автомобілі та загальмував у паркан. У Харкові на Павловому полі водій Volkswagen, ймовірно, перебуваючи у стані сп’яніння, став причиною двох аварій, а наприкінці намагався піти від патрульних.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Труха. Харків".

За їхньою інформацією, водій спочатку зачепив Toyota в районі вулиці 23 серпня. Потім, намагаючись втекти, врізався в Kia Magentis на перетині вулиць Новгородська та Клочківська.

Момент другої ДТП потрапив на відео.

Водій посла аварії поводився дивно — намагався пішки піти з місця зіткнення із парканом, безпосередньо через проїжджу частину. Патрульний кілька разів зупиняв чоловіка, щоб не потрапив під колеса.

Водій Фольксвагена
Водій Фольксвагена

Учасник одного зі зіткнень повідомив, що чоловік був "не в собі".

Користувачів також здивувало, що водія, який влаштував ДТП, умовляли залишитися і ставилися до нього "як до дитини", вони вважають, що ставлення мало бути жорсткішим.

Раніше "Телеграф" вже писав про передноворічну ДТП в Одесі, коли, ймовірно, п’яний водій врізався в повну людей маршрутку, яка стояла на зупинці.

Теги:
#ДТП #Харків #Новий рік #Вулиця Клочківська
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