"До паркану його прив’язати": у Харкові водій скоїв дві ДТП і намагався піти (відео)

Учасник другої аварії взагалі не рухався — він чекав на перехресті зеленого сигналу світлофора.

Вдарив два автомобілі та загальмував у паркан. У Харкові на Павловому полі водій Volkswagen, ймовірно, перебуваючи у стані сп’яніння, став причиною двох аварій, а наприкінці намагався піти від патрульних.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Труха. Харків".

За їхньою інформацією, водій спочатку зачепив Toyota в районі вулиці 23 серпня. Потім, намагаючись втекти, врізався в Kia Magentis на перетині вулиць Новгородська та Клочківська.

Момент другої ДТП потрапив на відео.

Водій посла аварії поводився дивно — намагався пішки піти з місця зіткнення із парканом, безпосередньо через проїжджу частину. Патрульний кілька разів зупиняв чоловіка, щоб не потрапив під колеса.

Водій Фольксвагена

Учасник одного зі зіткнень повідомив, що чоловік був "не в собі".

Користувачів також здивувало, що водія, який влаштував ДТП, умовляли залишитися і ставилися до нього "як до дитини", вони вважають, що ставлення мало бути жорсткішим.

Раніше "Телеграф" вже писав про передноворічну ДТП в Одесі, коли, ймовірно, п’яний водій врізався в повну людей маршрутку, яка стояла на зупинці.