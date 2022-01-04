В Харькове рухнул целый подъезд многоэтажки: первые фото и видео последствий

Чрезвычайное происшествие обошлось без пострадавших

В Харькове в одном из домов на проспекте Гагарина обвалился целый подъезд вместе с крышей. К счастью, людей в момент разрушения в доме не было, однако власти города уже инициировали проверки.

Кадрами с места событий поделился Telegram-канал "Ху***ый Харьков".

Известно, что целый подъезд вместе с крышей рухнул в здании, находящемся по адресу проспект Гагарина, 20. Здесь раньше был завод "Авторучка", однако в последнее время помещение сдавали под офисы.

Рухнувший дом находится в Основянском районе Харькова

На произошедшее уже отреагировали власти города. В частности, спикер горсовета Харькова Юрий Сидоренко сообщил, что во время обвала никто не пострадал. Информацию об этом ему сообщил собственник помещения.

По предварительной информации, причиной обвала могло стать начавшееся рядом строительство. Однако, это выяснят специалисты профильного комитета вместе с правоохранителями.

Также сообщается, что сейчас проводят проверку документации по объекту, где проводилось строительство. Выясняется кем, кому, как и почему были выданы разрешения и были ли они вообще выданы.

На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранители.

Двор, в котором находится рухнувшее здание, полностью перерыт

А вот в каком состоянии бывшее здание завода "Авторучка" сейчас

В полиции по данному факту сообщили, что здание, в котором располагались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось. Пострадавших нет, а причини произошедшего выясняются.

Стоит отметить, что местные жители рассказали еще больше информации по поводу этого здания. В частности, что на первых этажах велись строительные работы с перепланировкой и, вероятно, строители сносили несущие стены. Это, говорят люди, и могло сопутствовать обвалу. Также известно, что дом был очень старым и якобы "пережил три поколения". Еще одной версией обвала было то, что перед домом вырыли огромный котлован, не укрепив конструкцию, и это могло послужить разрушению фундамента здания.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в пригороде Харькова произошло чрезвычайное происшествие в одном из многоквартирных домов. В многоэтажке на Набережном въезде с приличной высоты рухнул лифт с тремя пассажирами внутри.