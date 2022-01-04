У Харкові впав цілий під’їзд багатоповерхівки: перші фото та відео наслідків

Надзвичайна подія обійшлася без потерпілих

У Харкові в одному з будинків на проспекті Гагаріна обвалився цілий під’їзд разом із дахом. На щастя, людей у момент руйнування в будинку не було, проте влада міста вже ініціювала перевірки.

Кадрами з місця подій поділився Telegram-канал "Ху***ий Харків".

Відомо, що цілий під’їзд разом із дахом обвалився в будівлі, що знаходиться за адресою проспект Гагаріна, 20. Тут раніше був завод "Авторучка", проте останнім часом приміщення здавали під офіси.

Будинок, що рухнув, знаходиться в Основ'янському районі Харкова

На те, що сталося, вже відреагували влада міста. Зокрема, спікер міськради Харкова Юрій Сидоренко повідомив, що під час обвалу ніхто не постраждав. Інформацію про це надав власник приміщення.

За попередніми даними, причиною обвалу могло стати будівництво, що почалося поруч. Проте, це з’ясують спеціалісти профільного комітету разом із правоохоронцями.

Також повідомляється, що зараз проводять перевірку документації на об’єкт, де проводилося будівництво. З’ясовується ким, кому, як і чому були видані дозволи й чи взагалі вони були видані.

На місці працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та правоохоронці.

Двір, в якому знаходиться будівля, що рухнула, повністю переритий

А ось у якому стані колишня будівля заводу "Авторучка" зараз

У поліції за цим фактом повідомили, що будівля, в якій розташовувалися офісні приміщення, готувалася під знесення і не використовувалася. Постраждалих немає, а причини того, що сталося, з’ясовуються.

Варто зазначити, що місцеві жителі розповіли ще більше інформації щодо цієї будівлі. Зокрема, що на перших поверхах велися будівельні роботи з переплануванням і, ймовірно, будівельники зносили основні стіни. Це, кажуть люди, могло спровокувати обвал. Також відомо, що будинок був дуже старим і нібито "пережив три покоління". Ще однією версією обвалу було те, що перед будинком викопали величезний котлован, не зміцнивши конструкцію, і це могло спричинити руйнування фундаменту будівлі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у передмісті Харкова сталася надзвичайна подія в одному з багатоквартирних будинків. У багатоповерхівці на Набережному в’їзді з пристойної висоти впав ліфт із трьома пасажирами всередині.