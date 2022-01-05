Укр

Под Харьковом скорая попала в ДТП: есть жертвы (фото, видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Авария на трассе недалеко от Харькова Новость обновлена 05 января 2022, 09:54
Авария на трассе недалеко от Харькова

Водитель легковушки не учел дорожную обстановку

Во вторник, 4 января, на автодороге в Харьковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и автомобиля экстренной медицинской помощи. В результате аварии один человек погиб и еще один — травмирован.

Как сообщает Telegram-канал "СТО Харьков", опубликовав фотографии с места происшествия, лобовое столкновение транспортных средств произошло на автомобильной трассе между селами Люботин и Коротич.

Скриншот карты с пометкой, где произошла авария
Скриншот карты с пометкой, где произошла авария

Предварительно известно, что водитель автомобиля Skoda пытался заехать на территорию автозаправочной станции, но не учел опасности своего маневра и выехал на "встречку", где на скорости протаранил "скорую".

Разбитая легковушка на трассе под Харьковом
Разбитая легковушка на трассе под Харьковом
В результате аварии погиб водитель легковушки
В результате аварии погиб водитель легковушки

В результате аварии водитель легковушки погиб мгновенно. Также травмы получила медсестра, которая на момент ДТП находилась в автомобиле экстренной медицинской помощи.

Находившаяся в "скорой" медсестра также травмирована
Находившаяся в "скорой" медсестра также травмирована

Детали и обстоятельства автособытия будут устанавливаться правоохранительными органами.

Изуродованное в результате ДТП транспортное средство
Изуродованное в результате ДТП транспортное средство

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Харькове обрушилась одна из многоэтажек на проспекте Гагарина. Предварительной причиной обрушения целого подъезда и крыши считают проведение строительных работ недалеко от указанного дома. Окончательную сообщат после проведения проверок.

Теги:
#ДТП #Авария #Харьковщина #Скорая
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