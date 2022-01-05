Под Харьковом скорая попала в ДТП: есть жертвы (фото, видео)

Водитель легковушки не учел дорожную обстановку

Во вторник, 4 января, на автодороге в Харьковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и автомобиля экстренной медицинской помощи. В результате аварии один человек погиб и еще один — травмирован.

Как сообщает Telegram-канал "СТО Харьков", опубликовав фотографии с места происшествия, лобовое столкновение транспортных средств произошло на автомобильной трассе между селами Люботин и Коротич.

Скриншот карты с пометкой, где произошла авария

Предварительно известно, что водитель автомобиля Skoda пытался заехать на территорию автозаправочной станции, но не учел опасности своего маневра и выехал на "встречку", где на скорости протаранил "скорую".

Разбитая легковушка на трассе под Харьковом

В результате аварии погиб водитель легковушки

В результате аварии водитель легковушки погиб мгновенно. Также травмы получила медсестра, которая на момент ДТП находилась в автомобиле экстренной медицинской помощи.

Находившаяся в "скорой" медсестра также травмирована

Детали и обстоятельства автособытия будут устанавливаться правоохранительными органами.

Изуродованное в результате ДТП транспортное средство

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