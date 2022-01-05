Під Харковом швидка потрапила у ДТП: є жертви (фото, відео)

Водій легковика не врахував дорожньої обстановки

У вівторок, 4 січня, на автодорозі в Харківській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та автомобіля екстреної медичної допомоги. В результаті автопригоди одна людина загинула і ще одна — травмована.

Як повідомляє Telegram-канал "СТО Харів", опублікувавши фотографії з місця події, лобове зіткнення транспортних засобів відбулось на автомобільній трасі між селами Люботин та Коротич.

Скріншот карти із поміткою, де сталася аварія

Попередньо відомо, що водій автомобіля Skoda намагався заїхати на територію автозаправної станції, але не врахувавши небезпечності свого маневру, виїхав на "зустрічку", де на швидкості протаранив "швидку".

Розбитий легковик на трасі під Харковом

Унаслідок аварії загинув водій легковика

В результаті аварії водій легковика загинув миттєво. Також травми отримала медсестра, яка на момент ДТП перебувала в автомобілі екстреної медичної допомоги.

Медсестра, яка знаходилась у "швидкій", також травмована

Деталі та обставини автоподії встановлюватимуть правоохоронні органи.

Понівечений в результаті ДТП транспортний засіб

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Харкові обвалилась одна за багатоповерхівок на проспекті Гагаріна. Попередньою причиною обвалу цілого під'їзду та даху вважають проведення будівельних робіт неподалік зазначеного будинку. Остаточну повідомлять після проведення перевірок.