В Харькове загорелся лифт с человеком внутри: в сети спорят, что могло стать причиной (фото)

Ситуация уже вызвала жаркие споры о том, что могло стать причиной.

В одной из многоэтажек Харькова загорелся лифт с мужчиной внутри.

Об этом информируют местные телеграм-каналы "Ху**ый Харьков" и "Труха".

Отмечается, что происшествие произошло на улице Танокпия, 8 в первом подъезде. Мужчина, который находился в кабинке, был выведен наружу спасателями и осмотрен врачами. Он не пострадал.

О причинах произошедшего не сообщается, однако в сети предположили, что мужчина сам устроил поджог.

"Похоже, человеку, который в нем спускался, стало очень скучно и он решил своеобразно отметить Рождество", — говорится в сообщении.

Последствия пожара в лифте

Не все пользователи сети согласились с этим предположением, подметив, что последствия выглядят, как замыкание проводки.

Информации от спасателей по этой ситуации пока не поступало.

Как известно, алкоголь иногда толкает людей на совершение очень странных поступков. Так в Киеве 7 января пьяный мужчина с бутылкой пива спустился на рельсы метрополитена, чем парализовал движение по синей ветке. Местные жители полиции так и не дождались, а потому взяли ситуацию под свой контроль и насильно согнали его с рельсов.