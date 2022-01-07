У Харкові спалахнув ліфт із людиною всередині: у мережі сперечаються, що могло стати причиною (фото)

Ситуація вже викликала спекотні суперечки про те, що могло стати причиною.

В одній із багатоповерхівок Харкова спалахнув ліфт із чоловіком усередині.

Про це інформують місцеві телеграм-канали "Ху**ий Харків" та "Труха".

Наголошується, що пригода сталася на вулиці Танокпія, 8 у першому під’їзді. Чоловік, який був у кабінці, був виведений назовні рятувальниками та оглянутий лікарями. Він не постраждав.

Про причини того, що сталося, не повідомляється, однак у мережі припустили, що чоловік сам влаштував підпал.

"Схоже, людині, яка в ньому спускалася, стало дуже нудно і вона вирішила своєрідно відзначити Різдво", — йдеться у повідомленні.

Наслідки пожежі у ліфті

Не всі користувачі мережі погодилися з цим припущенням, зауваживши, що наслідки виглядають як замикання проводки.

Інформації від рятувальників щодо цієї ситуації поки що не надходило.

Як відомо, алкоголь іноді штовхає людей на вчинення дуже дивних вчинків. Так у Києві 7 січня п’яний чоловік із пляшкою пива спустився на рейки метрополітену, чим паралізував рух по синій гілці. Місцеві жителі поліції так і не дочекалися, тому взяли ситуацію під свій контроль і насильно зігнали його з рейок.