У Києві п'яний чоловік паралізував роботу метрополітену (відео)

Терпіння у пасажирів не вистачило і вони витягли хулігана до прибуття копів

У столичному метро п'яний чоловік із пляшкою пива зліз на колії рухомих поїздів, в результаті чого робота метрополітену була паралізована.

Як повідомив Telegram-канал "Київ оперативний", інцидент трапився у п'ятницю, 7 січня, на станції метро "Теремки".

Згідно з наявною інформацією, на вмовляння інших пасажирів чоловік не реагував. Натомість продовжував стояти на коліях, тим самим блокуючи рух поїздів.

Чоловік перебував у нетверезому стані

Через пів години терпець у киян увірвався, тож вони спустилися до чоловіка та силоміць витягли його на поверхню.

Зазначається також, що нетверезий хуліган після цього ще якийсь час тинявся по станції допоки не прибули правоохоронці та не забрали його до відділку, де на нього було складено адміністративні протоколи щодо перебування у нетверезому стані в громадському місці та за порушення правил карантину.

Рух потягів утримували упродовж 30 хвилин

Також відзначимо, що у коментарях під відео користувачі зазначають, що вказана особа неодноразово була помічена за вчиненням неординарних витівок на вулицях столиці.

Напередодні саме цей чоловік був помічений у столичному парку "Відрадний", де він намагався залізти у дитячий візок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у столичному метрополітені молода дівчина стрибнула під потяг. В результаті роботу метро довелося частково зупинити на цілу годину, аби дістати тіло з-під поїзда. На щастя, спроба самогубства виявилася неуспішною і дівчина вижила. Її дістали з рейок та госпіталізували до медичного закладу.

Також нагадаємо, як у Харкові на рейки рухомих поїздів у метро потрапило маленьке кошеня. Самостійно вибратися тварина, які загрожувала смертельна небезпека, не могла, тож на її порятунок залучили волонтерів та охоронний відділ метрополітену. Порятунок чотирилапого пройшов успішно.