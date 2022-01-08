В Харькове легковушка протаранила "скорую" на двойной сплошной - момент попал на видео

В сети отреагировали на столкновение и считают, что ситуацию спровоцировал водитель спецавто.

В Харькове скорая помощь попала в ДТП на Журавлевском спуске. Согласно кадрам с видеорегистраторов проезжающих машин, в транспорт врезалась Lada.

Видео происшествия публикует региональный Телеграм-канал "Труха".

Согласно их данным водитель "скорой" не включил спецсигналы и проблесковые маячки во время совершения маневра разворота через двойную сплошную.

Видео момента ДТП попало в сеть.

Судя по этим кадрам, а также по видео с другого ракуса — машины получили повреждения, но обошлось без серьезных травм у водителей.

В сети разошлись во мнениях чья вина существенне в совершении ДТП. Часть пользователей защищает водителя "скорой", мол он мог ехать на вызов, ей оппонируют отсутствием включенных спецсигналов. По поповоду второго участника ДТП сошлись, что он выехал на встречную полосу пытаясь уйти от столкновения.

"Телеграф" ранее писал про ДТП со скорой помощью в Харьковской области в котором погиб человек, а еще один пострадал. Водитель легкового авто протаранил скорую и погиб на месте, пострадала фельдшер.