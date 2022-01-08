У Харкові легковик протаранив "швидку" на подвійний суцільний — момент потрапив на відео

У мережі відреагували на зіткнення та вважають, що ситуацію спровокував водій спецавто.

У Харкові швидка допомога потрапила до ДТП на Журавлівському узвозі. Згідно з кадрами з відеореєстраторів машин, що проїжджали, в транспорт врізалася Lada.

Відео події публікує регіональний телеграм-канал "Труха".

Згідно з їхніми даними, водій "швидкої" не включив спецсигнали і проблискові маячки під час здійснення маневру розвороту через подвійну суцільну.

Відео моменту ДТП потрапило до мережі.

Судячи з цих кадрів, а також відео з іншого ракусу — машини отримали пошкодження, але обійшлося без серйозних травм у водіїв.

У мережі розійшлися в думках чия вина суттєвіша у скоєнні ДТП. Частина користувачів захищає водія "швидкої", мовляв, він міг їхати на виклик, їм опонують відсутністю включених спецсигналів. З приводу другого учасника ДТП зійшлися, що він виїхав на зустрічну смугу, намагаючись уникнути зіткнення.

"Телеграф" раніше писав про ДТП із швидкою допомогою в Харківській області, в якому загинула людина, а ще одна постраждала. Водій легкового авто протаранив швидку та загинув на місці, постраждала фельдшер.