5 этажей в дыму, сотни студентов эвакуированы: в Харькове горит крупнейший вуз города (фото, видео)

На месте работают пожарные.

В Харьковском национальном университете имени В.Н.Каразина пожар и задымление на нескольких этажах. Студентов, у которых проходили пары, и персонал эвакуировали из здания главного корпуса, что на площади Свободы.

Об этом сообщают в региональных Телеграм-каналах.

Активное возгорание — на втором этаже, но дым поднялся уже значительно выше. На месте — шесть пожарных автомобилей. Предварительно — загорание началось из-за проводки.

Студенты ждут возможности вернуться в здание

Как сообщили в ГСЧС, тушить пожар направили 50 сотрудников, 8 отделений на автоцистернах, 4 автолесницы, авто первой помощи и авто газодымозащитной службы. Вывести около 300 студентов и сотрудников на воздух удалось до прибытия спасателей. Загорелись вещи в подсобке на площади 30 кв.метров. Пожар ликвидировали в 13:30.

Пожар начался в аудитории над спортивным залом около 12:40. Очевидцы сообщают, что полиция перекрыла подъезды к зданию университета.

В соцсетях региона сообщают, что пожар в университете им. Каразина начался из-за проблем с проводами в одном из компьютеров в аудитории на втором этаже. Дым из-под стола заметили студенты. Их экстренно эвакуировали, сообщается, что они выбежали на мороз в -10 без верхней одежды, затем раздалась пожарная тревога.

Ранее "Телеграф" писал, что Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина вошел в сотню лучших вузов восточной Европы и Центральной Азии.