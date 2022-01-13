5 поверхів у диму, сотні студентів евакуйовано: у Харкові горить найбільший виш міста (фото, відео)
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На місці працюють пожежники.
У Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна пожежа та задимлення на кількох поверхах. Студентів, у яких тривали пари, та персонал евакуювали з будівлі головного корпусу, що на площі Свободи.
Про це повідомляють у регіональних Телеграм-каналах.
Активне загоряння — на другому поверсі, але дим піднявся вже значно вище. На місці шість пожежних автомобілів. Попередньо пожежа почалася через проблеми з електромережею.
Як повідомили у ДСНС, гасити пожежу направили 50 співробітників, 8 відділень на автоцистернах, 4 автодрабини, авто першої допомоги та авто газодимозахисної служби. Вивести близько 300 студентів та співробітників у повітря вдалося до прибуття рятувальників. Зайнялися речі в підсобці на площі 30 кв. Пожежу ліквідували о 13.30.
Пожежа почалася в аудиторії над спортивною залою близько 12:40. Очевидці повідомляють, що поліція перекрила під’їзди до будівлі університету.
У соцмережах регіону повідомляють, що пожежа в університеті ім. Каразіна почалася через проблеми з проводами в одному з комп’ютерів в аудиторії на другому поверсі. Дим із-під столу помітили студенти. Їх екстрено евакуювали, повідомляється, що вони вибігли на мороз -10 без верхнього одягу, потім пролунала пожежна тривога.
Раніше "Телеграф" писав, що Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна увійшов до сотні кращих вишів східної Європи та Центральної Азії.
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