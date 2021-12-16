Україна встановила абсолютний рекорд у рейтингу найкращих вишів у Східній Європі та Центральній Азії

Три українські навчальні заклади потрапили до першої сотні

З'явився рейтинг найкращих вишів країн Європи та Середньої Азії, які розвиваються, на 2022 рік. До списку кращих увійшов 41 український навчальний заклад.

Вказану інформацію у середу, 15 грудня, оприлюднила пресслужба Міністерства освіти і науки України (МОН).

Представники глобального науково-дослідного консультаційного центру QS Quacquarelli Symonds на чолі з керівником Беном Саутером опублікували щорічний рейтинг, до якого потрапили 450 закладів, які надають вищу освіту.

Цього року Україна стала абсолютним рекордсменом за кількістю кращих вишів, які розвиваються, та впевнено відібрала на свій рахунок 41 щабель зі списку рейтингу.

При цьому відзначається, що 16 університетів потрапили до переліку вперше, чотири університети покращили позиції у порівнянні з тогорічними, а сім українських вишів впевнено утримали свої позиції у списку й на наступний рік.

Відтак серед сотні найкращих навчальних закладів такі:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який станом на 2022 рік зайняв 35 місце у рейтингу, хоча торік посів 33-е;

у рейтингу, хоча торік посів 33-е; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", який опинився на 63 місці (торік навчальний заклад перебував на 66 місці);

(торік навчальний заклад перебував на 66 місці); Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна здобув 69 місце, при цьому у 2021 році перебував на 67 місці.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий мільярдер і науковець Ілон Маск поділився своїми планами стосовно будівництва нового університету науки та технології у Техасі.