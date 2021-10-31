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Інститут TITS: Ілон Маск розповів про плани відкрити новий університет у Техасі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Маска має диплом бакалавра в галузі фізики та економіки
Маска має диплом бакалавра в галузі фізики та економіки

Пропозиція дослідника вже викликала чимало жартів через скорочення назви ВНЗ

Новий вищий заклад може вийти з-під крила сучасного дослідника та першовідкривача науки, багатія Ілона Маска, який нещодавно розійшовся зі своєю дружиною.

Про свої ймовірні плани щодо відкриття університету глава компанії Space X поділився на особистій Twitter-сторінці.

"Я розмірковую над тим, щоб відкрити новий університет — Інститут технології та науки Техасу", — повідомив Маск.

Багато користувачів соцмережі високо оцінили подібну ідею. Однак дехто вважає, що назву слід було б трохи видозмінити.

"На мою скромну думку, найкращою назвою для такого інституту було б "Техаський інститут науки і технологій", оскільки технологічні прориви майже завжди йдуть за науковими відкриттями, а не навпаки",запропонував користувач із ніком King Manninen.

Ілон Маск навіть відреагував на таку ідею, хоч і відкинув її. Ймовірно, дослідник зробив це на користь цікавої абревіатури назви, придуманої ним самим, що вже отримала резонанс.

В англійській версії ймовірний ВНЗ називався б "Texas Institute of Technology & Science", тобто скорочено "TITS". Як відомо, в англійській мові "tits", будучи грубішим варіантом слова "груди", перекладається як "цицьки" чи "буфери".

Які саме дисципліни Маск хотів би запропонувати своїм ймовірним студентам, поки що не повідомляється.

Проте представники деяких штатів, як кандидат у сенатори Арканзасу Ден Вайтфілд, вже пропонують Маску гарантувати місце роботи у Space X чи Tesla найкращим випускникам закладу.

Як відомо, Ілон Маск є одним із найзнаменитіших винахідників XXI століття. Його висловлювання вже неодноразово впливали на перебіг різних фінансових подій. А іноді подібні витівки вдаються навіть його собаці — "Телеграф" вже розповідав, яким чином щеня Маска зумів поміняти курс однієї з е-валют.

Теги:
#Ілон Маск
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