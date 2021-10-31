Институт TITS: Илон Маск рассказал о планах открыть новый университет в Техасе

Предложение исследователя уже вызвало много шуток из-за сокращений названия ВУЗа

Новое высшее заведение может выйти из-под крыла современного исследователя и первооткрывателя науки, богача Илона Маска, который недавно разошелся со своей супругой.

О своих вероятных планах по открытию университета глава компании Space X поделился на личной Twitter-странице.

"Я размышляю над тем, чтобы открыть новый университет — Институт технологии и науки Техаса", — сообщил Маск.

Множество пользователей соцсети высоко оценили подобную идею. Однако некоторые считают, что название следовало бы слегка видоизменить.

"По моему скромному мнению, лучшим названием для такого института было бы "Техасский институт науки и технологий", поскольку технологические прорывы почти всегда следуют за научными открытиями, а не наоборот", — предложил юзер с ником King Manninen.

Илон Маск даже отреагировал на такую идею, хоть и отверг её. Вероятно, исследователь сделал это в пользу интересной и уже получившей резонанс аббревиатуры названия, придуманного им самим.

В английской версии предполагаемый ВУЗ назывался бы "Texas Institute of Technology & Science", то есть сокращенно "T.I.T.S". Как известно, в английском языке "tits", являясь более грубым вариантом слова "грудь", переводится как "сиськи" или "буфера".

Какие именно дисциплины Маск хотел бы предложить своим вероятным студентам, пока не сообщается.

Однако представители некоторых штатов, как кандидат в сенаторы Арканзаса Дэн Вайтфилд, уже предлагают Маску гарантировать место работы в Space X или Tesla лучшим выпускникам заведения.

Как известно, Илон Маск является одним из самых знаменитых изобретателей XXI века. Его высказывания уже не раз влияли на ход различных финансовых событий. А иногда подобные проделки удаются даже его собаке — "Телеграф" уже рассказывал, каким образом щенок Маска сумел поменять курс одной из е-валют.