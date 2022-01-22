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В Харькове горит университет: подробности (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Загорание произошло на чердаке Новость обновлена 22 января 2022, 11:58
Загорание произошло на чердаке

В январе это уже второй пожар в заведениях высшей школы города.

В Харькове в здании Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого начался пожар — задымление произошло около 10 утра, спустя некоторое время нашли очаг — загорание в чердачном помещении.

Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

На месте работают пожарные и спасатели — всего 45 человек и 15 спецмашин. Для подавления огня и защиты кровли здания поданы пожарные стволы. Пострадавших или погибших в результате пожара нет.

Корпус, который загорелся, находится на улице Пушкинской,77. Здание расположено во дворе, это помещение бывшей библиотеки. Сообщается, что у крыши — деревянные перекрытия, которые горят. Вспыхнули и перекрытия пятого этажа. Сотрудники ГСЧС разбирают металлическую крышу, чтобы потушить пожар.

Пожарные расчеты на месте
Пожарные расчеты на месте
Огонь распространяется по чердаку
Огонь распространяется по чердаку

По состоянию на 11:45 площадь пожара — 400 квадратных метров.

Отметим, что это уже второй пожар в харьковских вузах за январь. Как писал "Телеграф", во второй декаде месяца вспыхнуло одно из помещений в главном корпусе крупнейшего университета города — ХНУ имени В.Н.Каразина. Обошлось без жертв. Тогда вероятной причиной пожара стала проводка в одном из компьютеров и возгорание удалось локализовать на малой площади.

Теги:
#Пожар #Харьков #Университет
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