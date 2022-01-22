В Харькове горит университет: подробности (фото, видео)

В январе это уже второй пожар в заведениях высшей школы города.

В Харькове в здании Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого начался пожар — задымление произошло около 10 утра, спустя некоторое время нашли очаг — загорание в чердачном помещении.

Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

На месте работают пожарные и спасатели — всего 45 человек и 15 спецмашин. Для подавления огня и защиты кровли здания поданы пожарные стволы. Пострадавших или погибших в результате пожара нет.

Корпус, который загорелся, находится на улице Пушкинской,77. Здание расположено во дворе, это помещение бывшей библиотеки. Сообщается, что у крыши — деревянные перекрытия, которые горят. Вспыхнули и перекрытия пятого этажа. Сотрудники ГСЧС разбирают металлическую крышу, чтобы потушить пожар.

Пожарные расчеты на месте

Огонь распространяется по чердаку

По состоянию на 11:45 площадь пожара — 400 квадратных метров.

Отметим, что это уже второй пожар в харьковских вузах за январь. Как писал "Телеграф", во второй декаде месяца вспыхнуло одно из помещений в главном корпусе крупнейшего университета города — ХНУ имени В.Н.Каразина. Обошлось без жертв. Тогда вероятной причиной пожара стала проводка в одном из компьютеров и возгорание удалось локализовать на малой площади.