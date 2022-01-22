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У Харкові горить університет: подробиці (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Загоряння сталося на горищі Новина оновлена 22 січня 2022, 11:58
Загоряння сталося на горищі

У січні це вже друга пожежа у закладах вищої школи міста.

У Харкові у будівлі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого почалася пожежа — задимлення сталося близько 10-ї ранку, згодом знайшли осередок — пожежу в горищному приміщенні.

Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

На місці працюють пожежники та рятувальники — загалом 45 осіб та 15 спецмашин. Для придушення вогню та захисту покрівлі будівлі подано пожежні стволи. Постраждалих чи загиблих внаслідок пожежі немає.

Корпус, що спалахнув, знаходиться на вулиці Пушкінській,77. Будівля розташована у дворі, це приміщення колишньої бібліотеки. Повідомляється, що у даху – дерев’яні перекриття, які горять. Спалахнули і перекриття п’ятого поверху. Співробітники ДСНС розбирають металевий дах, щоб загасити пожежу.

Пожежні розрахунки на місці
Пожежні розрахунки на місці
Вогонь поширюється по горищу
Вогонь поширюється по горищу

Станом на 11:45 площа пожежі становить 400 квадратних метрів.

Зазначимо, що це вже друга пожежа у харківських вишах за січень. Як писав "Телеграф", у другій декаді місяця спалахнуло одне з приміщень у головному корпусі найбільшого університету міста — ХНУ імені В.Н.Каразіна. Обійшлося без жертв. Тоді ймовірною причиною пожежі стала проводка в одному з комп’ютерів, і загоряння вдалося локалізувати на малій площі.

Теги:
#Пожежа #Харків #Університет
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