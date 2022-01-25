Водителя разорвало на части: внедорожник столкнулся с фурами под Харьковом (фото, видео)

Авария произошла под вечер 25 января.

На Харьковщине в направлении от областного центра к городу Люботин произошло ДТП — внедорожник столкнулся с двумя грузовиками. Один человек погиб, еще трое с травмами различной тяжести.

Об этом сообщает полиция региона.

Авария произошла близ поселка Коротич.

В соцсетях сообщают, что погибший — водитель внедорожника Volkswagen. Согласно предварительным данным, он мог не справиться с управлением на скользкой дороге и быть в состоянии алкогольного опьянения. Один из большегрузов съехал в кювет.

Внедорожник врезался в фуру

Остатки Фольксвагена

По трассе разбросало не только обломки автомобиля, но и части тела погибшего. Видео 18+ можно посмотреть в нашем специальном Телеграм-канале по ссылке. Один из пострадавших мог быть во внедорожнике. На месте ДТП образовался затор, движение затруднено.

Информацию про аварию правоохранителям сообщили в 16:34, полицейские продолжают осмотр места трагедии. Смерть водителя внедорожника подтвердили в центре экстренной медпомощи и медицины катастроф Харькова — ему оторвало голову. Мужчине по предварительной оценке 40-45 лет.

Авария на Киевской трассе под Харьковом

Ранее "Телеграф" писал про аварию под Киевом, когда легковой автомобиль врезался в фуру. Тогда погибли четыре человека — машина полностью оказалась под грузовиком.