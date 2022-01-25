Водія розірвало на частини: позашляховик зіштовхнувся із фурами під Харковом (фото, відео)

Аварія сталася надвечір 25 січня.

На Харківщині у напрямку від обласного центру до міста Люботин сталася ДТП — позашляховик зіштовхнувся із двома вантажівками. Одна людина загинула, ще троє — із травмами різної тяжкості.

Про це повідомляє поліція регіону.

Аварія сталася поблизу селища Коротич.

У соцмережах повідомляють, що загиблий — водій позашляховика Volkswagen. Згідно з попередніми даними, він міг не впоратися з керуванням на слизькій дорозі та бути в стані алкогольного сп’яніння. Одна з вантажівок з’їхала у кювет.

Позашляховик врізався у фуру

Залишки Фольксвагена

Трасою розкидало не лише уламки автомобіля, а й частини тіла загиблого. Відео 18+ можна переглянути у нашому спеціальному Телеграм-каналі за посиланням. Один із постраждалих міг бути у позашляховику. На місці ДТП утворився затор, рух утруднений.

Інформацію про аварію правоохоронцям повідомили о 16.34, поліцейські продовжують огляд місця трагедії. Смерть водія позашляховика підтвердили у центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харкова – йому відірвало голову. Чоловіку за попередньою оцінкою 40-45 років.

Аварія на Київській трасі під Харковом

Раніше "Телеграф" писав про аварію під Києвом, коли легковий автомобіль врізався у фуру. Тоді загинуло четверо людей — машина повністю опинилася під вантажівкою.