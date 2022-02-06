Укр

С кровью и автоматами: в Харькове молодежь подралась с копами возле кафе (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
923
Драка происходила на скользком тротуаре Новость обновлена 06 февраля 2022, 08:19
Драка происходила на скользком тротуаре

Полицейских было намного больше, однако они столкнулись с трудностями в усмирении разгулявшихся парней

В Харькове произошла очередная ночная драка возле заведения "Молодость", которое имеет весьма скандальную репутацию. Отдых в этом кафе нередко заканчивается потасовками, причем, как и в этот раз, даже с участием полицейских.

Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков".

Особых деталей не сообщается, известно лишь, что драка в заведении на Павловской площади произошла в ночное время суток. Для успокоения драчунов, видимо прежде отдыхающих в "Молодости", пришлось вызывать наряд полицейских.

Кафе "Молодость" на карте Харькова
Кафе "Молодость" на карте Харькова

Невзирая на то, что прибывших копов было едва ли не втрое больше, чем участников драки, усмирить разгулявшуюся молодежь удалось далеко не сразу. Дополнительных проблем правоохранителям добавляла погода — задерживать драчунов пришлось на весьма скользком тротуаре.

В сети "противостояние" хулиганов и полиции уже окрестили эпичным, а также обратили внимание на то, что копы прибыли на вызов в полной амуниции и с автоматами. Также некоторые харьковчане уверены, что скандально известную "Молодость" уже давно пора закрыть.

Напомним, ранее "Телеграф" уже рассказывал об одной из массовых драк возле "Молодости". Тогда больше всего в ночном дебоше "отличился" 22-летний парень вместе с друзьями — их забрали в полицейский участок.

Теги:
#Харьков #Полиция #Драка
Во что вкладываться во время потрясений на финансовых рынках
Деньги
Если не в доллары, то…? Во что вкладывать деньги на фоне слухов о российском вторжении
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Во что вкладываться во время потрясений на финансовых рынках
Если не в доллары, то…? Во что вкладывать деньги на фоне слухов о российском вторжении
Дата публикации
Категория
На этой неделе заболеваемость COVID-19 в Украине рекордно подскочила
Число госпитализированных резко подскочило: какова ситуация с COVID-19 в Украине на 6 февраля
Дата публикации
Категория
Москва по-прежнему не отводит войска от украинских границ
Десятки тысяч жертв: в США оценили, какие потери принесет вторжение России в Украину
Дата публикации
Категория
Особенно теплые дни ожидаются в апреле
До 20 градусов тепла: синоптик рассказала, какой будет весна в Украине в этом году
Дата публикации
Категория
Олимпийские игры в Пекине
Олимпиада в Пекине: онлайн-трансляция 2-го игрового дня