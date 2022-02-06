С кровью и автоматами: в Харькове молодежь подралась с копами возле кафе (видео)

Полицейских было намного больше, однако они столкнулись с трудностями в усмирении разгулявшихся парней

В Харькове произошла очередная ночная драка возле заведения "Молодость", которое имеет весьма скандальную репутацию. Отдых в этом кафе нередко заканчивается потасовками, причем, как и в этот раз, даже с участием полицейских.

Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков".

Особых деталей не сообщается, известно лишь, что драка в заведении на Павловской площади произошла в ночное время суток. Для успокоения драчунов, видимо прежде отдыхающих в "Молодости", пришлось вызывать наряд полицейских.

Кафе "Молодость" на карте Харькова

Невзирая на то, что прибывших копов было едва ли не втрое больше, чем участников драки, усмирить разгулявшуюся молодежь удалось далеко не сразу. Дополнительных проблем правоохранителям добавляла погода — задерживать драчунов пришлось на весьма скользком тротуаре.

В сети "противостояние" хулиганов и полиции уже окрестили эпичным, а также обратили внимание на то, что копы прибыли на вызов в полной амуниции и с автоматами. Также некоторые харьковчане уверены, что скандально известную "Молодость" уже давно пора закрыть.

Напомним, ранее "Телеграф" уже рассказывал об одной из массовых драк возле "Молодости". Тогда больше всего в ночном дебоше "отличился" 22-летний парень вместе с друзьями — их забрали в полицейский участок.