З кров’ю та автоматами: у Харкові молодь побилася з копами біля кафе (відео)
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Поліцейських було набагато більше, проте вони зіткнулися з труднощами в упокоренні хлопців, що розгулялися.
У Харкові сталася чергова нічна бійка біля закладу "Молодість", який має досить скандальну репутацію. Відпочинок у цьому кафе нерідко закінчується бійками, причому, як і цього разу, навіть за участю поліцейських.
Відео з місця події опублікували у Telegram-каналі "Труха Харків".
Особливих деталей не повідомляється, відомо лише, що бійка у закладі на Павлівській площі сталася вночі. Для заспокоєння забіяк, вочевидь, попередньо відпочиваючих у "Молодості", довелося викликати вбрання поліцейських.
Незважаючи на те, що прибулих копів було чи не втричі більше за учасників бійки, утихомирити доволі агресивно молодь вдалося не відразу. Додаткових проблем правоохоронцям додавала погода — затримувати забіяк довелося на слизькому тротуарі.
У мережі "протистояння" хуліганів та поліції вже охрестили епічним, а також звернули увагу на те, що копи прибутку на виклик у повній амуніції та з автоматами. Також деякі харків’яни впевнені, що скандально відому "Молодість" вже давно настав час закрити.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" вже розповідав про одну з масових бійок біля "Молодості". Тоді найбільше в нічному дебоші "відзначився" 22-річний хлопець разом із друзями — їх забрали до поліцейського відділку.
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