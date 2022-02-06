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З кров’ю та автоматами: у Харкові молодь побилася з копами біля кафе (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Бійка відбувалася на слизькому тротуарі Новина оновлена 06 лютого 2022, 08:19
Бійка відбувалася на слизькому тротуарі

Поліцейських було набагато більше, проте вони зіткнулися з труднощами в упокоренні хлопців, що розгулялися.

У Харкові сталася чергова нічна бійка біля закладу "Молодість", який має досить скандальну репутацію. Відпочинок у цьому кафе нерідко закінчується бійками, причому, як і цього разу, навіть за участю поліцейських.

Відео з місця події опублікували у Telegram-каналі "Труха Харків".

Особливих деталей не повідомляється, відомо лише, що бійка у закладі на Павлівській площі сталася вночі. Для заспокоєння забіяк, вочевидь, попередньо відпочиваючих у "Молодості", довелося викликати вбрання поліцейських.

Кафе "Молодість" на карті Харкова
Кафе "Молодість" на карті Харкова

Незважаючи на те, що прибулих копів було чи не втричі більше за учасників бійки, утихомирити доволі агресивно молодь вдалося не відразу. Додаткових проблем правоохоронцям додавала погода — затримувати забіяк довелося на слизькому тротуарі.

У мережі "протистояння" хуліганів та поліції вже охрестили епічним, а також звернули увагу на те, що копи прибутку на виклик у повній амуніції та з автоматами. Також деякі харків’яни впевнені, що скандально відому "Молодість" вже давно настав час закрити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" вже розповідав про одну з масових бійок біля "Молодості". Тоді найбільше в нічному дебоші "відзначився" 22-річний хлопець разом із друзями — їх забрали до поліцейського відділку.

Теги:
#Харків #Поліція #Бійка
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