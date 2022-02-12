Полицейским удалось составить фотопортрет нападающего со слов пострадавшей

В одной из многоэтажек города Харькова неизвестный напал на несовершеннолетнюю девочку и изнасиловал ее. Сейчас опасный преступник разыскивается правоохранителями и призывает приобщиться к поискам всех неравнодушных.

Как сообщается в Telegram-канале "Харьков Life", извращенец напал на ребенка в подъезде жилого дома, расположенного на улице Ахсаровой Шевченковского района, в среду, 9 февраля. Мужчина затянул несовершеннолетнюю на лестничную площадку между девятым и техническим этажом и совершил по отношению к ней действия сексуального характера. Об этом правоохранителям сообщил отец девочки.

Ориентировка от правоохранительных органов

По свидетельству пострадавшей представители "органов" составили фотопортрет педофила. Теперь преступник официально объявлен в розыск, о чем было сообщено на странице Харьковской полиции в соцсети в субботу, 12 февраля.

Так, согласно имеющимся данным, мужчина выглядит примерно на 25-35 лет, имеет среднее телосложение, светло-русые волосы, светлую щетину, желтые зубы.

Особая примета: на левой косточке бедра свежий шрам округлой формы.

Злоумышленник был одет в темные куртку и шапку, джинсы и сапоги без видимых опознавательных лейб. При себе у него был рюкзак.

Мужчина, подозреваемый в нападении на ребенка

Уважаемые жители города Харькова и области, если вы имеете любую информацию о разыскиваемом, сообщите об этом по телефонам: (057)7059363, 7059300, (057) 3387880, 102 или в ближайшее отделение полиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в селе под Днепром мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу. Как оказалось впоследствии, извращенец работал педагогом школы-интерната, в которой обучался ребенок.