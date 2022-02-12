Поліцейським вдалося скласти фотопортрет нападника зі слів постраждалої

В одній з багатоповерхівок міста Харкові невідомий чоловік напав на неповнолітню дівчинку та зґвалтував її. Зараз небезпечного злочинця розшукують правоохоронці та закликають долучитися до пошуків усіх небайдужих.

Як повідомляється у Telegram-каналі "Харків Life", збоченець напав на дитину у під'їзді житлового будинку, розташованого на вулиці Ахсаровій Шевченківського району в середу, 9 лютого. Чоловік затягнув неповнолітню на сходинковий майданчик між дев'ятим та технічним поверхом та вчинив щодо неї дії сексуального характеру. Про це правоохоронців повідомив батько дівчинки.

Орієнтування від правоохоронних органів

За свідченнями постраждалої представники "органів" склали фотопортрет нападника. Тепер злочинець офіційно оголошений у розшук, про що було повідомлено на сторінці Харківської поліції в соцмережі в суботу, 12 лютого.

Так, згідно з наявними даними, чоловік виглядає приблизно на 25-35 років, має середню статуру, світло-русяве волосся, світлу щетину, жовті зуби.

Особлива прикмета: на лівій кісточці стегна свіжий шрам округлої форми.

Зловмисник був одягнутий у темні куртку та шапку, джинси та чоботи без видимих розпізнавальних лейб. При собі мав рюкзак.

Чоловік, який підозрюється у нападі на дитину

Шановні жителі міста Харкова та області, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукуваного, повідомте про це за номерами телефонів: (057)7059363, 7059300, (057) 3387880, 102 або у найближчий відділок поліції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у селі під Дніпром чоловік зґвалтував 13-річну школярку. Як виявилося згодом, збоченець працював педагогом школи-інтернату, в якій навчалася дитина.