Укр

Не вернулась домой: 11-летняя девочка пропала в Харькове (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Местонахождение маленькой Виталины неизвестно Новость обновлена 15 февраля 2022, 14:34
Местонахождение маленькой Виталины неизвестно

Исчезнувшая проживает в Московском районе города

Полицейские Харькова просят помочь в розыске 11-летней Виталины Федоришевой. Во вторник, 15 февраля, девочка вышла из дому, но назад так и не возвратилась.

Подробности сообщает местный ресурс Newsroom.

Особо внимательными просят быть жителей Московского района Харькова — именно здесь проживает семья Виталины. Полиция пытается выяснить, куда могла подеваться девочка, однако в настоящее время ее объявили в розыск.

Особых примет у пропавшей нет: внешне она соответствует своему возрасту, ее рост – 120 см. У нее худощавое телосложение, светлые волосы (длина до плеч) и голубые глаза.

Пропавшая Виталина Федоришева
Пропавшая Виталина Федоришева

Известно, что перед исчезновением на ней было синее пальто, темная шапка, серые джинсы и светлые сапожки.

Харьковчан просят проявить бдительность. Те же, кто знает любую информацию или где-то видел маленькую Виталину, просят сразу сообщить об этом. Совершить звонок можно на линию полиции "102" или по одному из следующих телефонов: 067-656-36-27, 063-720-21-75, 057-738-30-24.

За последние несколько дней в Харькове исчезло несколько человек. Среди них — и 44-летний Владимир Педун, который самостоятельно "выписался" из больницы, после чего его больше никто не видел. Родственники и друзья активно ищут мужчину, которому необходима медицинская помощь.

Также "Телеграф" рассказывал о поисках 23-летнего военнослужащего Юрия Победы, который исчез с полигона в Ровенской области.

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#Харьков #Ребенок #Розыск
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