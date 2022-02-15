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Не повернулася додому: 11-річна дівчинка зникла у Харкові (оновлено)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Місцезнаходження маленької Віталіни невідоме Новина оновлена 15 лютого 2022, 15:33
Місцезнаходження маленької Віталіни невідоме

Зникла проживає в Московському районі міста

Поліцейські Харкова просять допомогти у розшуку 11-річної Віталіни Федоришевої. У вівторок, 15 лютого, дівчинка вийшла з дому, але так і не повернулася.

Подробиці повідомляє місцевий ресурс Newsroom.

UPD. Поліція заявила, що дитина знайшлася, із нею все добре.

Найбільш пильними просять бути мешканців Московського району Харкова — саме тут проживає родина Віталіни. Поліція намагається з’ясувати, куди могла подітися дівчинка, проте її оголосили в розшук.

Особливих прикмет у зниклої немає: зовні вона відповідає своєму віку, її зріст — 120 см. У неї худорлява статура, світле волосся (довжиною до плечей) та блакитні очі.

Зникла Віталіна Федоришева
Зникла Віталіна Федоришева

Відомо, що перед зникненням на ній було синє пальто, темна шапка, сірі джинси та світлі чобітки.

Харків’ян просять виявити пильність. Ті ж, хто знає будь-яку інформацію або десь бачив маленьку Віталіну, просять одразу повідомити про це. Здійснити дзвінок можна на лінію поліції "102" або за одним із наступних телефонів: 067-656-36-27, 063-720-21-75, 057-738-30-24.

За останні кілька днів у Харкові зникло кілька людей. Серед них — і 44-річний Володимир Педун, який самостійно виписався з лікарні, після чого його більше ніхто не бачив. Родичі та друзі активно шукають чоловіка, якому потрібна медична допомога.

Також "Телеграф" розповідав про пошуки 23-річного військовослужбовця Юрія Перемоги, який зник із полігону на Рівненщині.

Теги:
#Харків #Дитина #Розшук
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