У Харкові після потрапляння до лікарні зник пацієнт із особливою прикметою на обличчі (фото)

Волонтери кажуть, що харків’янин потребує медичної допомоги

У Харкові розшукують зниклого безвісти Володимира Педуна, який є пацієнтом 4-ї лікарні і потребує медичної допомоги.

Як розповіли волонтери із пошуково-рятувального загону "Мілена", рідні шукають чоловіка вже четвертий день.

Відомо, що 10 лютого близько 15:00 Педун, не виписавшись, покинув стіни лікарні і більше його ніхто не бачив. Телефон чоловіка, якому потрібне лікування, не відповідає, тому його близькі просять українців допомогти у пошуку.

Прикмети 44-річного харків’янина:

худорлява статура та середній зріст (близько 165 см);

темно-русяве волосся та блакитні очі;

є дві особливі прикмети — зламаний праворуч ніс і татуювання на щиколотці у вигляді прямокутника;

Володимир був одягнений у синю куртку з білим коміром, темні спортивні штани та чорні черевики.

Якщо ви володієте хоч якоюсь інформацією про цього чоловіка, повідомте її на "102" або за номером волонтерів: (068) 777-0-112.

Володимир Педун зник у Харкові

Нагадаємо, у Бельгії зник безвісти українець Захарій Романюк, який був у Євросоюзі на заробітках. Будівельник з України зник після візиту до лікарні, його шукають волонтери та поліція.