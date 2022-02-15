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У Харкові після потрапляння до лікарні зник пацієнт із особливою прикметою на обличчі (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Володимир Педун пішов із лікарні і з того часу про нього нічого невідомо Новина оновлена 15 лютого 2022, 10:44
Володимир Педун пішов із лікарні і з того часу про нього нічого невідомо

Волонтери кажуть, що харків’янин потребує медичної допомоги

У Харкові розшукують зниклого безвісти Володимира Педуна, який є пацієнтом 4-ї лікарні і потребує медичної допомоги.

Як розповіли волонтери із пошуково-рятувального загону "Мілена", рідні шукають чоловіка вже четвертий день.

Відомо, що 10 лютого близько 15:00 Педун, не виписавшись, покинув стіни лікарні і більше його ніхто не бачив. Телефон чоловіка, якому потрібне лікування, не відповідає, тому його близькі просять українців допомогти у пошуку.

Прикмети 44-річного харків’янина:

  • худорлява статура та середній зріст (близько 165 см);
  • темно-русяве волосся та блакитні очі;
  • є дві особливі прикмети — зламаний праворуч ніс і татуювання на щиколотці у вигляді прямокутника;
  • Володимир був одягнений у синю куртку з білим коміром, темні спортивні штани та чорні черевики.

Якщо ви володієте хоч якоюсь інформацією про цього чоловіка, повідомте її на "102" або за номером волонтерів: (068) 777-0-112.

Володимир Педун зник у Харкові
Володимир Педун зник у Харкові

Нагадаємо, у Бельгії зник безвісти українець Захарій Романюк, який був у Євросоюзі на заробітках. Будівельник з України зник після візиту до лікарні, його шукають волонтери та поліція.

Теги:
#Харків #Лікарня #Пацієнт #Зник безвісти
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