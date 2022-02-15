В Харькове после попадания в больницу пропал пациент с особой приметой на лице (фото)

Волонтеры говорят, что харьковчанин нуждается в медицинской помощи

В Харькове разыскивают пропавшего без вести Владимира Педуна, который является пациентом 4-й неотложки и нуждается в лечении.

Как рассказали волонтеры из поисково-спасательного отряда "Милена", родные ищут мужчину уже четвертый день.

Известно, что 10 февраля около 15:00 Педун, не выписавшись, покинул стены больницы и больше его никто не видел. Телефон мужчины, которому нужно лечение, не отвечает, поэтому его близкие просят украинцев оказать помощь в поиске.

Приметы 44-летнего харьковчанина:

худощавое телосложение и средний рост (около 165 см);

темно-русые волосы и голубые глаза;

есть две особые приметы — сломанный в правую сторону нос и татуировка на щиколотке в виде прямоугольника;

Владимир был одет в синюю куртку с белым воротником, темные спортивные штаны и черные ботинки.

Если вы обладаете хоть какой-то информацией об этом мужчине, сообщите ее на "102" или по номеру волонтеров: (068) 777-0-112.

Владимир Педун пропал в Харькове

Напомним, в Бельгии пропал без вести украинец Захарий Романюк, который был в Евросоюзе на заработках. Строитель из Украины исчез после визита в больницу, его ищут волонтеры и полиция.