После визита в больницу осталась лишь куртка в парке: в Бельгии произошло ЧП с украинцем
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Строитель из Украины исчез после визита в больницу, его ищут волонтеры и полиция
В Бельгии пропал без вести украинец Захарий Романюк, который был в Евросоюзе на заработках.
Как сообщили в Фейсбук-сообществе "Помощь в розыске пропавших за границей украинцев", с жителем Черновцов в Брюсселе несколько дней назад приключилась странная история.
Известно, что Захарий трудился на стройке. В свободное время он пошел к друзьям, а оттуда ему по неизвестной пока причине срочно понадобилось ехать в больницу. После пребывания там Романюк и пропал.
Друзья сообщили об исчезновении мужчины в полицию, сотрудники которой нашли в парке лишь куртку украинца. О судьбе самого Захария ничего неизвестно, телефон не отвечает по сей день.
Дома за мужчину очень переживает супруга, а переселенцев и заробитчан в Брюсселе просят оказать помощь в поиске Захария Романюка.
Напомним, в Ровенской области попрощались с украинским заробитчанином Николаем Боровцом, который погиб от удара током на стройке в Литве. И если изначально было известно лишь то, что смерть многодетного отца была трагической и произошла на рабочем месте, сейчас всплыли ее подробности.
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