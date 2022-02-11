После визита в больницу осталась лишь куртка в парке: в Бельгии произошло ЧП с украинцем

Строитель из Украины исчез после визита в больницу, его ищут волонтеры и полиция

В Бельгии пропал без вести украинец Захарий Романюк, который был в Евросоюзе на заработках.

Как сообщили в Фейсбук-сообществе "Помощь в розыске пропавших за границей украинцев", с жителем Черновцов в Брюсселе несколько дней назад приключилась странная история.

Известно, что Захарий трудился на стройке. В свободное время он пошел к друзьям, а оттуда ему по неизвестной пока причине срочно понадобилось ехать в больницу. После пребывания там Романюк и пропал.

Друзья сообщили об исчезновении мужчины в полицию, сотрудники которой нашли в парке лишь куртку украинца. О судьбе самого Захария ничего неизвестно, телефон не отвечает по сей день.

Дома за мужчину очень переживает супруга, а переселенцев и заробитчан в Брюсселе просят оказать помощь в поиске Захария Романюка.

Захарий Романюк

Напомним, в Ровенской области попрощались с украинским заробитчанином Николаем Боровцом, который погиб от удара током на стройке в Литве. И если изначально было известно лишь то, что смерть многодетного отца была трагической и произошла на рабочем месте, сейчас всплыли ее подробности.