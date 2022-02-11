Укр

Так и не доехал домой, нашли только вещи: в Польше при загадочных обстоятельствах пропал украинец

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Уроженцу Тернопольщины 41 год Новость обновлена 11 февраля 2022, 08:59
Уроженцу Тернопольщины 41 год

Василий Ханевич трудился разнорабочим, но связь с ним оборвалась — копы нашли только вещи

В Польше продолжают происходить несчастья с украинцами, которые отправились в страну ЕС на заработки. Местная полиция разыскивает жителя Тернопольской области Василия Ханевича, который пропал в Катовице при загадочных обстоятельствах.

Как рассказал "Телеграфу" сын пропавшего без вести 41-летнего мужчины Виталий, Василий Иванович трудится разнорабочим в польском городе Оборники. Оттуда он собирался ехать домой, в село Циганы, и отправился на вокзал в Катовице — именно там его и видели в последний раз еще 26 января. Там также нашли его вещи, однако к семье Василий не доехал, его мобильный больше не отвечает в Польше его также найти не могут.

"Говорили, что в Катовице ему стало плохо и он начал себя неадекватно вести. Вызвали полицию и скорую, но что было дальше — неизвестно", — говорит сын исчезнувшего украинца Виталий, который ищет отца уже третью неделю.

По его словам, полиция организовала поиск, однако пока результата нет. Дома Ханевича ждут и верят в лучшее супруга и двое детей.

Василия Ханевича дома ждут семья и дети
Василия Ханевича дома ждут семья и дети

Напомним, в Ровенской области попрощались с украинским заробитчанином Николаем Боровцом, который погиб от удара током на стройке в Литве. И если изначально было известно лишь то, что смерть многодетного отца была трагической и произошла на рабочем месте, сейчас всплыли ее подробности.

Теги:
#Польша #Заробитчане #Пропал без вести #Украинские заробитчане в Польше
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