Остались трое малышей и долг за дом: всплыли подробности трагической смерти украинца в Литве

Многодетный отец трудился на стройке ради семьи и погиб мгновенно

В четверг, 10 февраля, в Ровненской области прощаются с украинским заробитчанином Николаем Боровцом, который погиб от удара током на стройке в Литве. И если изначально было известно лишь то, что смерть многодетного отца была трагической и произошла на рабочем месте, сейчас всплыли ее подробности.

По информации OBOZREVATEL, 28-летний Николай Боровец был опытным строителем и был вынужден трудиться на чужбине, чтобы быстрее рассчитаться с долгами за купленный в селе Мирное Костопольского района дом. С супругой Анастасией они приобрели недвижимость в долг и отдавали его частями. Именно чтобы подзаработать Николай и уехал в Литву.

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Трагедия произошла 5 февраля — в субботу, которая является выходной для литовцев. По этой причине на стройке находились только украинские рабочие: Николай и его напарник. Друг Боровца Михаил рассказывает, что Николай спустился в подвал к электрощитку и долгое время не поднимался обратно. Приятель пошел посмотреть, в чем дело, однако украинец уже был мертв. Как позже выяснилось, смерть наступила мгновенно в результате сильного удара током.

На момент выхода новости тело Николая перевезли в Ровненскую область и 10 февраля проходят похороны. У погибшего осталась 25-летняя супруга и трое маленьких детей: 5-летний сын и дочери, которым всего 3 и 1,5 годика.

"В семье большое горе. Настя осталась одна с маленькими детьми, да еще и долг за дом. В селе они еще не были прописаны, поэтому официально помочь им не могут. Люди будут сами собирать помощь жене, чтобы она могла хоть как-то оплатить долги и поставить детей на ноги", – сетует житель села Мирное, где живет семья.

Желающие могут помочь вдове и многодетной маме, перечислив любую сумму на карту Анастасии Боровец: 5168 7574 1556 7140.

Николай обожал супругу и детей

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