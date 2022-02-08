Укр

Остались жена и двое малышей: в Литве трагически погиб украинец

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
41
Николаю было всего 28 лет Новость обновлена 08 февраля 2022, 08:52
Николаю было всего 28 лет

Тело украинца не могут вернуть домой, чтобы похоронить в Ровненской области

В Литве трагически погиб украинец Николай Боровец, который был в европейской стране на заработках. 28-летнего жителя Костополя Ровненской области ударило током на работе, и в результате он скончался.

В "Фейсбуке" в сообществе "Книга памяти погибших за границей украинцев" сообщают о том, что трагедия произошла еще 5 февраля, однако известно о ней стало лишь сейчас.

У Николая осталось двое маленьких детей и супруга, которые не могут вернуть тело мужа и отца в Украину, чтобы похоронить.

Из-за того, что данная процедура является непростой и очень затратной, в сети организовали сбор средств. Помочь семье покойного украинца проститься с ним можно скинув деньги на карту его супруги Анастасии: 5168 7574 1556 7140.

Николай Боровец с супругой
Николай Боровец с супругой
Родные погибшего просят о помощи
Родные погибшего просят о помощи

Ранее мы сообщали, что в Польше готовятся поменять условия работы. Эти изменения коснутся и украинцев, которые там трудоустроены или планируют поездку на заработки.

Напомним, недалеко от Днепра в водоеме в Никопольском районе утонул 38-летний мужчина, который ради зрелищного видео решил нырнуть в прорубь и ушел под лед. Его тело пришлось разыскивать водолазам.

Теги:
#Ток #Литва #Смерть #Заробитчане
Россия завершает подготовку ударной группировки
Политика
Путин может ударить с трех направлений: как остановить вторжение России
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Россия завершает подготовку ударной группировки
Путин может ударить с трех направлений: как остановить вторжение России
Дата публикации
Категория
Борщ тоже оказался в списке
В Кабмине решили продвигать вареники, галушки и борщ во всем мире
Дата публикации
Категория
Чернигов себя в обиду не даст
Под звуки РосТВ: ждут ли у границы с Россией войска Путина
Дата публикации
Категория
Жанна Шарова была тяжело ранена во время стрельбы в Днепре
Удалили полтора метра кишки и откачали литры крови: врачи о состоянии раненной "днепровским стрелком" девушки
Дата публикации
Категория
Олимпийские игры в Пекине
"Маски-шоу" России и безмедальный биатлон: результаты 3-го игрового дня на Олимпиаде-2022