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Залишилися дружина та двоє малюків: у Литві трагічно загинув українець

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Миколі було лише 28 років Новина оновлена 08 лютого 2022, 08:52
Миколі було лише 28 років

Тіло українця не можуть повернути додому, щоб поховати на Рівненщині

У Литві трагічно загинув українець Микола Боровець, котрий був у європейській країні на заробітках. 28-річного жителя Костополя Рівненської області вдарило струмом на роботі і в результаті він помер.

У "Фейсбуку" у спільноті "Книга пам’яті загиблих за кордоном українців" повідомляють про те, що трагедія сталася ще 5 лютого, проте відомо про неї стало лише зараз.

У Миколи залишилося двоє маленьких дітей та дружина, які не можуть повернути тіло чоловіка та батька в Україну, щоб поховати.

Через те, що ця процедура є непростою та дуже витратною, у мережі організували збір коштів. Допомогти сім’ї покійного українця попрощатися з ним можна, скинувши гроші на карту його дружини Анастасії: 5168 7574 1556 7140.

Микола Боровець із дружиною
Микола Боровець із дружиною
Рідні загиблого просять про допомогу
Рідні загиблого просять про допомогу

Раніше ми повідомляли, що у Польщі готуються змінити умови роботи. Ці зміни стосуватимуться і українців, які там працевлаштовані чи планують поїздку на заробітки.

Нагадаємо, неподалік Дніпра у водоймі в Нікопольському районі потонув 38-річний чоловік, який заради видовищного відео вирішив пірнути в ополонку і пішов під кригу. Його тіло довелося розшукувати водолазам.

Теги:
#Струм #Литва #Смерть #Заробітчани
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