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Заробітчанам у Польщі покращать умови роботи: що зміниться

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Близько 6 млн українців працюють або живуть за кордоном.
Близько 6 млн українців працюють або живуть за кордоном.

Польща є лідером популярності у трудових мігрантів з України.

У Польщі, яка нещодавно змінила вимоги в’їзду для іноземців через почастішання випадків захворювання на коронавірус, готуються змінити умови роботи. Ці зміни стосуватимуться і українців, які там працевлаштовані чи планують поїздку на заробітки.

Про це пише "Сегодня", посилаючись на віце-президента фірми з працевлаштування за кордоном.

Перша зміна, що готується у країні, це продовження терміну дії дозволу на роботу. Якщо зараз його одержують на 6 місяців, то у майбутньому доступна буде тривалість до двох років.

Друге – зміниться оплата праці. Через підвищення мінімальної зарплати зросте і сума, яку будуть видавати іноземним громадянам. Підвищується як місячна оплата, так і погодинна, що дасть українським заробітчанам приріст у зарплаті до 2 тисяч гривень на місяць, підрахували журналісти.

Третє — посилюється боротьба із незаконними заробітками. Поляки планують боротися із нелегальним працевлаштуванням та влаштовувати раптові перевірки.

Четверте – актуальне для тих, хто планує довгострокову роботу чи переїзд. Зміни у законодавстві покликані спростити отримання видів проживання (Karta pоbytu). Коли закон почне працювати, договір оренди стане необов’язковим документом для отримання такого дозволу.

Зміни в законі вже ухвалені урядом і очікують на підпис президента.

Як раніше писав "Телеграф", у Польщі в новорічну ніч сталася низка трагічних випадків з українськими громадянами. У Седльці українця забили до смерті, а у Каліші петарда влучила чоловікові в око.

Теги:
#Польща #Працевлаштування #Іноземці #вид на проживання
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