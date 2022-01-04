Заробитчанам в Польше улучшат условия работы: что изменится

Польша — лидер популярности у трудовых мигрантов из Украины.

В Польще, которая недавно поменяла требования въезда для иностранцев из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом, готовятся поменять условия работы. Эти изменения коснутся и украинцев, которые там трудоустроены или планируют поездку на заработки.

Об этом пишет "Сегодня" ссылаясь на вице-президента фирмы по трудоустройству за рубежом.

Первое изменение, которое готовится в стране, продление срока действия разрешения на работу. Если сейчас его получают на 6 месяцев, то в будущем доступна будет длительность до двух лет.

Второе — изменится оплата труда. Из-за повышения минимальной зарплаты, вырастет и сумма, которую будут выдавать иностранным гражданам. Повышается как месячная оплата, так и почасовая, что даст украинским "заробитчанам" прирост в зарплате до 2 тысяч гривен в месяц, подсчитали журналисты.

Третье — усиливается борьба с незаконными заработками. Поляки планируют бороться с нелегальным трудоустройством и устраивать внезапные проверки.

Четвертое — актуально для тех, кто планирует долгосрочную работу или переезд. Изменения в законодательстве призваны упростить получения видов на жительство (Karta pоbytu). Когда закон заработает, договор аренды станет необязательным документом для получения такого разрешения.

Изменения в законе уже приняты правительством и ожидают подписи президента.

Как ранее писал "Телеграф", в Польше в новогоднюю ночь произошли ряд трагических случаев с украинскими гражданами. В Седльце украинца забили до смерти, а в Калише петарда попала мужчине в глаз.