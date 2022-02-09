Добил мать выстрелом в голову: известна судьба девочки, оставшейся сиротой после массового убийства в Днепре

11-летняя Кира будет жить с опекуном, потому что после стрельбы Рябчука девочка осталась сиротой

В Днепре продолжают скорбеть по жертвам 20-летнего нацгвардейца Артемия Рябчука, расстрелявшего 27 января 10 человек на охраняемом заводе "Южмаш", пятеро из которых погибли. Среди жертв солдата оказалась и контролер ведомственной охраны — 35-летняя Вера Лебединец, которую стрелок добил выстрелом в голову. У погибшей осталась маленькая дочь, которой решили помочь местные чиновники и руководство предприятия по производству ракетно-космической техники, где, собственно, и произошла трагедия.

На странице "Южмаша" в "Фейсбуке" говорится о том, что 11-летняя Кира Лебединец осталась сиротой. Ее маму днепровский стрелок убил выстрелом в голову. После трагедии школьницу будет воспитывать опекун, который до ее совершеннолетия будет получать ежемесячные выплаты от "Южмаша".

Помощь Кире пообещал и мэр Днепра Борис Филатов. Впрочем, суммы ежемесячных переводов не разглашают.

Напомним, что военнослужащая Нацгвардии Жанна Шарова, больше всех пострадавшая при стрельбе на территории Южного машиностроительного завода в Днепре, впервые рассказала о произошедшем. Девушка, которая находилась на посту в карауле на охраняемом объекте, помнит, как стрелок выпустил в нее три пули из автомата и даже догадывается, зачем.