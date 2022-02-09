Добив матір пострілом у голову: відома доля дівчинки, яка залишилася сиротою після масового вбивства в Дніпрі

11-річна Кіра житиме з опікуном, бо після стрілянини Рябчука дівчинка залишилася сиротою

У Дніпрі продовжують сумувати за жертвами 20-річного нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв 27 січня 10 людей на заводі "Південмаш", що охороняється, п’ятеро з яких загинули. Серед жертв солдата виявилася і контролер відомчої охорони – 35-річна Віра Лебединець, яку стрілець добив пострілом у голову. У загиблої залишилася маленька донька, якій вирішили допомогти місцеві чиновники та керівництво підприємства з виробництва ракетно-космічної техніки, де, власне, і сталася трагедія.

На сторінці "Південмашу" у "Фейсбуці" йдеться про те, що 11-річна Кіра Лебединець залишилася сиротою. Її маму дніпровський стрілець убив пострілом у голову. Після трагедії школярку виховуватиме опікун, який до її повноліття отримуватиме щомісячні виплати від "Південмашу".

Допомогу Кірі пообіцяв і мер Дніпра Борис Філатов. Втім, суми щомісячних переказів не розголошують.

Нагадаємо, що військовослужбовець Нацгвардії Жанна Шарова, яка найбільше постраждала при стрільбі на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі, вперше розповіла про те, що сталося. Дівчина, яка знаходилася на посту на об’єкті, що охороняється, пам’ятає, як стрілець випустив у неї три кулі з автомата і навіть здогадується, навіщо.