Залишилися троє малюків та борг за будинок: спливли подробиці трагічної смерті українця у Литві

Багатодітний батько працював на будівництві заради сім’ї та загинув миттєво

У четвер, 10 лютого, на Рівненщині прощаються з українським заробітчанином Миколою Боровцем, який загинув від удару струмом на будівництві в Литві. І якщо спочатку було відомо лише те, що смерть багатодітного батька була трагічною і сталася на робочому місці, зараз випливли її подробиці.

За інформацією OBOZREVATEL, 28-річний Микола Боровець був досвідченим будівельником і був змушений працювати на чужині, щоб швидше розрахуватися із боргами за куплений у селі Мирне Костопільського району будинок. Із дружиною Анастасією вони придбали нерухомість у борг і віддавали його частинами. Саме щоб заробити Микола і поїхав до Литви.

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Трагедія сталася 5 лютого — у суботу, яка є вихідною для литовців. З цієї причини на будівництві були тільки українські робітники: Микола та його напарник. Друг Боровця Михайло розповідає, що Микола спустився до підвалу до електрощитка і довгий час не піднімався назад. Приятель пішов подивитися, в чому річ, проте українець уже був мертвий. Як пізніше з’ясувалося, смерть настала миттєво через сильний удар струмом.

На момент виходу новини тіло Миколи перевезли до Рівненської області і 10 лютого відбувається похорон. У загиблого залишилася 25-річна дружина та троє маленьких дітей: 5-річний син та доньки, яким всього 3 та 1,5 роки.

"У родині велике горе. Настя залишилася одна з маленькими дітьми, та ще й борг за будинок. У селі вони ще не були прописані, тому офіційно допомогти їм не можуть. Люди самі збиратимуть допомогу дружині, щоб вона могла хоч якось оплатити борги і поставити дітей на ноги", – говорить мешканець села Мирне, де мешкає родина.

Бажаючі можуть допомогти вдові та багатодітній мамі, перерахувавши будь-яку суму на карту Анастасії Боровець: 5168 7574 1556 7140.

Микола любив дружину та дітей

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