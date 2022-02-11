Так і не доїхав додому, знайшли лише речі: у Польщі за загадкових обставин пропав українець

Василь Ханевич працював різноробом, але зв’язок із ним обірвався — копи знайшли тільки речі

У Польщі продовжують траплятися нещастя з українцями, які вирушили до країни ЄС на заробітки. Місцева поліція розшукує мешканця Тернопільської області Василя Ханевича, який зник у Катовіце за загадкових обставин.

Як розповів "Телеграфу" син зниклого безвісти 41-річного чоловіка Віталій, Василь Іванович працює різноробом у польському місті Оборники. Звідти він збирався їхати додому, до села Цигани, і вирушив на вокзал у Катовіце — саме там його й бачили востаннє ще 26 січня. Там також знайшли його речі, проте до родини Василь не доїхав, його мобільний більше не відповідає, а у Польщі його також не можуть знайти.

"Говорили, що в Катовіце йому стало погано і він почав себе неадекватно поводити. Викликали поліцію і швидку, але що було далі — невідомо", — каже син зниклого українця Віталій, який шукає батька вже третій тиждень.

За його словами, поліція організувала пошук, проте поки що результату немає. Удома на Ханевича чекають і вірять у найкраще дружина та двоє дітей.

На Василя Ханевича вдома чекають сім’я та діти

Нагадаємо, на Рівненщині попрощалися з українським заробітчанином Миколою Боровцем, який загинув від удару струмом на будівництві в Литві. І якщо спочатку було відомо лише те, що смерть багатодітного батька була трагічною і сталася на робочому місці, зараз випливли її подробиці.