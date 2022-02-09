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Не дочекалися з тяжких робіт двоє дітей: у Польщі трагічно загинув українець (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Загиблому заробітчанину було лише 43 роки. У нього залишилися дружина та діти Новина оновлена 09 лютого 2022, 12:58
Загиблому заробітчанину було лише 43 роки. У нього залишилися дружина та діти

Сім’я не може поховати Руслана, оскільки кремація та перевезення праху в Україну для них непосильні

У Бялоленці на півночі Варшави трагічно загинув українець Руслан Гутько, який був у Польщі на заробітках, проте додому до родини так і не повернувся.

Як розповіли у Фейсбук-спільноті "Книга пам’яті загиблих за кордоном українців", трагедія сталася ще 4 лютого, проте відомо про неї стало лише тепер.

43-річний Руслан працював різноробом на важких роботах та загинув. Подробиці його смерті не повідомляють, проте кажуть, що вона була трагічною.

Вдома, що на Івано-Франківщині, уродженця села Колінки так і не дочекалася дружина та двоє дітей. На шостий день вони навіть не можуть поховати главу сімейства, бо кремація у Польщі дорого коштує: близько 750 євро. Крім того, прах Руслана ще потрібно буде перевезти додому — процедура також витратна.

Небайдужих людей просять допомогти вдові з двома дітьми попрощатися із загиблим, перерахувавши будь-яку суму на карту — 5167 8032 5617 5626 (на ім’я тещі покійного Марії Воробець).

У коментарях люди шоковані тим, як часто гинуть українці на чужині, і пишуть: "Що коїться в тій Польщі! Там щодня хтось помирає, жах".

У мережі намагаються допомогти рідним Руслана Гутько попрощатися з ним
У мережі намагаються допомогти рідним Руслана Гутько попрощатися з ним

Раніше ми повідомляли, що у Польщі готуються змінити умови роботи. Ці зміни стосуватимуться і українців, які там працевлаштовані чи планують поїздку на заробітки.

Теги:
#Варшава #Польща #Загибель #Заробітчани
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