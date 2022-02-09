Не дождались с тяжелых работ двое детей: в Польше трагически погиб украинец (фото)

Семья не может похоронить Руслана, так как кремация и перевозка праха в Украину для них непосильны

В Бялоленке на севере Варшавы трагически погиб украинец Руслан Гутько, который был в Польше на заработках, однако домой, к семье, так и не вернулся.

Как рассказали в Фейсбук-сообществе "Книга памяти погибших за границей украинцев", трагедия произошла еще 4 февраля, однако известно о ней стало только теперь.

43-летний Руслан трудился разнорабочим на тяжелых работах и погиб. Подробности его смерти не сообщают, однако говорят, что она была трагической.

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Дома, на Ивано-Франковщине, уроженца села Коленки так и не дождалась жена и двое детей. На шестой день они даже не могут похоронить главу семейства, так как кремация в Польше дорого стоит: около 750 евро. Кроме того, прах Руслана еще нужно будет перевезти домой — процедура также является затратной.

Небезразличных людей просят помочь вдове с двумя детьми проститься с погибшим, перечислив любую сумму на карту — 5167 8032 5617 5626 (на имя тещи покойного Марии Воробец).

В комментариях же люди шокированы тем, как часто погибают украинцы на чужбине, и пишут: "Что творится в той Польше! Там каждый день кто-то умирает, кошмар".

В сети пытаются помочь родным Руслана Гутько проститься с ним

Ранее мы сообщали, что в Польше готовятся поменять условия работы. Эти изменения коснутся и украинцев, которые там трудоустроены или планируют поездку на заработки.