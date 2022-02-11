Після візиту до лікарні залишилася лише куртка у парку: в Бельгії сталася НП з українцем

Будівельник з України зник після візиту до лікарні, його шукають волонтери та поліція

У Бельгії зник безвісти українець Захарій Романюк, який був у Євросоюзі на заробітках.

Як повідомили у Фейсбук-спільноті "Допомога у розшуку зниклих за кордоном українців", з мешканцем Чернівців у Брюсселі кілька днів тому сталася дивна історія.

Відомо, що Захарій працював на будівництві. У вільний час він пішов до друзів, а звідти йому з невідомої поки що причини терміново знадобилося їхати до лікарні. Після перебування там Романюк і зник.

Друзі повідомили про зникнення чоловіка у поліцію, співробітники якої знайшли у парку лише куртку українця. Про долю самого Захарія нічого невідомо, телефон не відповідає й досі.

Вдома за чоловіка дуже переживає дружина, а переселенців та заробітчан у Брюсселі просять надати допомогу у пошуку Захарія Романюка.

Захарій Романюк

Нагадаємо, на Рівненщині попрощалися з українським заробітчанином Миколою Боровцем, який загинув від удару струмом на будівництві в Литві. І якщо спочатку було відомо лише те, що смерть багатодітного батька була трагічною і сталася на робочому місці, зараз випливли її подробиці.